Сотрудники мэрии Орла сдали два литра крови

Донорами стали специалисты городского управления по безопасности.
Фото: администрация города Орла
Сотрудники управления по безопасности администрации Орла выступили в роли доноров и сдали кровь. Благодаря им удалось собрать около двух литров крови.
- Мы искренне надеемся, что наша кровь поможет кому-то и спасёт чью-то жизнь. Призываем всех не бояться и становиться донорами, - сказал начальник управления по безопасности администрации города Игорь Тарасов.
Собранная кровь пройдёт лабораторные исследования и специальную обработку, а затем будет направлена в медицинские учреждения для использования.