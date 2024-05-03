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8:00, 3 мая 2024 года Сотрудники мэрии Орла сдали два литра крови Донорами стали специалисты городского управления по безопасности.



Фото: администрация города Орла

Сотрудники управления по безопасности администрации Орла выступили в роли доноров и сдали кровь. Благодаря им удалось собрать около двух литров крови. Игорь Тарасов. - Мы искренне надеемся, что наша кровь поможет кому-то и спасёт чью-то жизнь. Призываем всех не бояться и становиться донорами, - сказал начальник управления по безопасности администрации города Собранная кровь пройдёт лабораторные исследования и специальную обработку, а затем будет направлена в медицинские учреждения для использования.





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