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15:25, 2 мая 2024 года Сельские игры в Орловской области состоятся 18 мая Они пройдут в Верховье.



Фото: ProSport57

Верховский район в 2024 году примет сельские игры. Торжественное открытие запланировано на 11.00 на центральном стадионе райцентра. Мероприятие пройдет в рамках Года семьи.



Команды представят 24 района Орловщины. Всего в играх поучаствуют около 800 человек. Соревнования пройдут по 11 видам: восьми спортивным и трем сельским, рассказали в пресс-службе облправительства.



В программу включены: армрестлинг, парковый волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика (эстафета), настольный теннис, перетягивание каната, соревнования спортивных семей, силовое троеборье. Кроме этого, запланированы соревнования дояров, косарей и механизаторов.





Сергей Силаев



