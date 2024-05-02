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15:06, 2 мая 2024 года Меркуловский дуб представит Орловскую область на всероссийском конкурсе Голосование продлится до 1 августа.



Фото: архив

Меркуловский дуб снова представит орловский регион на конкурсе "Российское дерево года". Дуб находится в 3,5 километрах от села Спасское-Лутовиново, родового гнезда Ивана Тургенева. Дереву 375 лет.



Дубу присвоили №59 в голосовании. Голос за главное дерево страны можно отдать по ссылке до 1 августа, сообщает пресс-служба областного правительства.



Дуб растет на территории бывшей усадьбы помещика Протасова, который стал прототипом Мартына Харлова – главного героя повести Тургенева "Степной король Лир". Сам Тургенев не раз проезжал мимо дерева, следуя в село Тургенево Тульской области.





Сергей Силаев



