На Орловщине открылся еще один Центр общения для людей старшего поколения

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15:00, 2 мая 2024 года
На Орловщине открылся еще один Центр общения для людей старшего поколенияОн распахнул свои двери в Глазуновке.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
В Глазуновке открылся центр, где люди старшего поколения могут общаться и проводить время. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в центре есть все необходимое для проведения самых разных мероприятий: от творческих мастер-классов до курсов компьютерной грамотности.
В ближайшее время для посетителей центра организуют спортивные прогулки, походы в музеи и встречи с интересными людьми. А уже сегодня, 2 мая, состоится первый мастер-класс по росписи пасхальных яиц.
Вести-Орёл