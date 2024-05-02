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15:00, 2 мая 2024 года На Орловщине открылся еще один Центр общения для людей старшего поколения Он распахнул свои двери в Глазуновке.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Глазуновке открылся центр, где люди старшего поколения могут общаться и проводить время. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в центре есть все необходимое для проведения самых разных мероприятий: от творческих мастер-классов до курсов компьютерной грамотности. В ближайшее время для посетителей центра организуют спортивные прогулки, походы в музеи и встречи с интересными людьми. А уже сегодня, 2 мая, состоится первый мастер-класс по росписи пасхальных яиц.





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