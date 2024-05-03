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7:30, 3 мая 2024 года Хоккеисты ОГУ завоевали серебро Всероссийских соревнований по хоккею три на три За два дня команде пришлось сыграть пять матчей.



Фото: ХК "ОрелГУ"

В Санкт-Петербурге состоялся всероссийский турнир по хоккею три на три среди студенческих команд. За два дня студенты ОГУ провели пять матчей.



Регламент в них особый: три периода по 7 минут, на льду одновременно могут находится по три игрока в каждой команде. На счету нашей команды четыре победы. Исход золотых наград соревнований решила серия буллитов. В ней хоккеисты ОГУ уступили калининградскому "Западу России-2".



На счету нашей команды есть и две индивидуальные награды. Лучшим вратарем турнира признали Ивана Иконникова, лучшим бомбардиром стал Павел Гришин.





Анастасия Дорохова



