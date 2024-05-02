Орловский вратарь помог московскому "Спартаку" обыграть столичное "Динамо"
"Красно-белые" вышли в финал Пути регионов Кубка России 2023-2024.
Фото: архив
Воспитанник орловского футбола Александр Селихов помог московскому "Спартаку" выйти в финал Пути регионов Кубка России 2023-2024. "Красно-белым" предстоит сыграть против победителя пары "Ростов" - "Балтика". Матч состоится 14 мая.
Александр Селихов уже выигрывал Кубок России в составе "Спартака" в сезоне 2021-2022 годов. Кроме того, он является чемпионом России сезона 2016-2017 годов и обладателем Суперкубка России 2017. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".