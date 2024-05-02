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12:00, 2 мая 2024 года В Орле вывезут мусор с кладбищ и воинских захоронений Уборку планируют провести перед Пасхой и Днем Победы.



Фото: архив

В преддверии Пасхи и Дня Победы сотрудники коммунальных служб Орла уделяют особое внимание уборке не только улиц города, но и других общественных мест. Одна из основных задач - уборка кладбищ и воинских захоронений.



Как сообщили в орловской мэрии, санитарные бригады очистят проезды, пешеходные дорожки, площадки и другие общественные места. Также будут проведены работы по опиловке аварийных деревьев и распиловке упавших. Все работы выполняет МУП "Ритуально-обрядовых услуг". Вывоз мусора с бункерных площадок, емкостей и накопителей осуществляет региональный оператор "Зеленая роща".





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