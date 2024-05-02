Главная » Новости



10:43, 2 мая 2024 года Четыре человека попали в больницу после ДТП в Орловской области Среди пострадавших – двое детей.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В полдень 1 мая на выезде из Болхова произошло серьезное ДТП. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, водитель "Лады" допустил столкновение с "Ниссаном".



Пострадал водитель "Гранты" и трое его пассажиров, включая девочку 2021 года рождения и мальчика 2013 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.





