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13:00, 2 мая 2024 года

Орловской молодежи рассказали об особенностях проведения выборов

В Орле прошел форум "Молодой парламентарий".



В День парламентаризма орловской молодежи рассказали об особенностях проведения выборов. На форуме приветствовали опытных парламентариев, которые поделились воспоминаниями о начале своей политической карьеры.
 
Молодые люди узнали, кто может голосовать на дому, возможно ли участие в выборах по доверенности, а также как проходит голосование и подсчет голосов. Для этого на интерактивной площадке, оформленной как избирательный участок, были представлены бюллетени, кабинки и ящики для голосования.
 
В другой локации актер театра "Свободное пространство" Станислав Иванов провел мастер-класс по ораторскому искусству. Он объяснил, как тренировать свою речь, избавиться от слов-паразитов и привлечь внимание аудитории. Эти навыки необходимы будущим парламентариям.
 
Также прозвучала лекция по истории парламентаризма и состоялся диалог на тему студенчества в рамках клуба "Политика в деталях". Это все было частью большой программы первого форума "Молодой парламентарий", который провела в Орле "Молодая гвардия".



Татьяна Тимохина
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