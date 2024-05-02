Орловской молодежи рассказали об особенностях проведения выборов

В Орле прошел форум "Молодой парламентарий".

Молодые люди узнали, кто может голосовать на дому, возможно ли участие в выборах по доверенности, а также как проходит голосование и подсчет голосов. Для этого на интерактивной площадке, оформленной как избирательный участок, были представлены бюллетени, кабинки и ящики для голосования.

В другой локации актер театра "Свободное пространство" Станислав Иванов провел мастер-класс по ораторскому искусству. Он объяснил, как тренировать свою речь, избавиться от слов-паразитов и привлечь внимание аудитории. Эти навыки необходимы будущим парламентариям.

Также прозвучала лекция по истории парламентаризма и состоялся диалог на тему студенчества в рамках клуба "Политика в деталях". Это все было частью большой программы первого форума "Молодой парламентарий", который провела в Орле "Молодая гвардия".