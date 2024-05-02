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10:21, 2 мая 2024 года Посещаемость домашних матчей ФК "Орел" лучшая во Второй лиге Болельщики поддерживают "зелено-белых".





Посещаемость домашних матчей ФК "Орел" — лучшая во Второй лиге. В минувшем туре "зелено-белые" принимали тамбовский "Спартак" и одержали первую победу в сезоне. Триумф "орлов" наблюдали более 4,5 тысячи человек.



На втором месте по итогам прошлого тура — матч в Ялте, где местный "Рубин" принимал "Астрахань". Эту игру с трибун посмотрели 2350 человек.



"Орел" ставит рекорды по посещаемости второй тур подряд. Первую домашнюю игру команды посетило почти семь тысяч человек.





Анастасия Дорохова



