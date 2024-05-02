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10:01, 2 мая 2024 года Орловское предприятие попало под санкции США Ограничения введены в отношении Болховского завода полупроводниковых приборов.





США ввели новые санкции против российских граждан и компаний. В этот пакет ограничений попал и Болховский завод полупроводниковых приборов. "Это лицо назначено для работы или работало в секторе экономики РФ, который определен для поддержки военно-промышленной базы России", — следует из текста сообщения.



Основная область работы завода — это разработка и производство изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры. Продукция поставляется более 300 предприятиям России и включает в себя свыше 100 различных типономиналов.





