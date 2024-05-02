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12:30, 2 мая 2024 года В Орловской области после ремонта открылась еще одна дорога Работы провели в деревне Волково Мценского района.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В Мценском районе привели в порядок еще одну дорогу. Работники ГУП ОО "Дорожная служба" капитально отремонтировали Советскую и Центральную улицы в деревне Волково. На предприятии рассказали , что выполнили фрезерование старого покрытия, подготовили щебеночное основание и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, были укреплены обочины. Также работы по благоустройству дорожного покрытия велись на территории возле дома № 17В селе Отрадинское. Работы проводились в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".





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