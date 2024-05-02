В Орловской области после ремонта открылась еще одна дорога

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12:30, 2 мая 2024 года
В Орловской области после ремонта открылась еще одна дорогаРаботы провели в деревне Волково Мценского района.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
В Мценском районе привели в порядок еще одну дорогу. Работники ГУП ОО "Дорожная служба" капитально отремонтировали Советскую и Центральную улицы в деревне Волково.
На предприятии рассказали
, что выполнили фрезерование старого покрытия, подготовили щебеночное основание и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, были укреплены обочины.
Также работы по благоустройству дорожного покрытия велись на территории возле дома № 17В селе Отрадинское. Работы проводились в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
Вести-Орёл