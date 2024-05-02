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11:00, 2 мая 2024 года
В Орловской области написали "Диктант Победы"Участие приняли больше трех тысяч человек.
В Орловской области написали "Диктант Победы". В этом году задания посвятили 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, а также другим памятным датам.
В тесте было 25 вопросов, 15 из которых с вариантами ответа. Участие приняли больше трех тысяч человек. Площадками диктанта стали школы, колледжи, государственные организации.
Свои результаты участники смогут узнать на сайте проекта.
Эльза Ахмедбекова
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