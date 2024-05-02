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9:00, 2 мая 2024 года Орловцы передали подарки ребенку из Авдеевки Мальчику вручили планшет, колонку, часы и сладости, российский флаг, машину на пульте управления.





Орловская делегация подарила подарки 11-летнему мальчику из Авдеевки. От губернатора Андрея Клычкова ребенку передали планшет, колонку, часы и сладости, а также российский флаг. Об этом рассказал советник главы региона Сергей Лежнев. От его дочери пареньку вручили машину на пульте управления. "Все это время мальчик был с мамой в Авдеевке и никуда не выезжал, жили в подвале. Я предложил, чтобы он приехал в Орловскую область, у нас замечательные детские лагеря. Он отказался со словами: "Я не могу, я маме помогаю", — рассказал Сергей Лежнев.





