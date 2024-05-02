Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Глазуновском и Свердловском районах.
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Орловская область подверглась очередной атаке БПЛА. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, объекты энергетической инфраструктуры были повреждены на территории Глазуновского и Свердловского районов во время обезвреживания беспилотников, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.
- На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение, - отметил глава региона в социальных сетях.