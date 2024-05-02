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9:30, 2 мая 2024 года

Орловцев пригласили на легкоатлетический забег

Он посвящен 79-й годовщине Победы и поддержке бойцов СВО.

Фото: Екатерина Ерохина

В День Победы 9 мая в Должанском районе в селе Кривцово-Плота Должанского района Орловской области пройдет первый патриотический забег. Старт – в 13.00. Участвовать могут орловцы от 14 до 70 лет.

Сбор, регистрация и церемония открытия запланированы на 11.30. Регистрироваться можно в парке Победы, который находится рядом с местной школой на улице Центральной, 1.

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:

- Юноши и девушки до 14 лет (2011-2012 г.р.) - 1 км;
- Юноши и девушки до 16 лет (2009-2010 г.р.) - 1 км;
- Юноши и девушки до 18 лет (2007-2008 г.р.) - 1 км;
- Мужчины и женщины до 30, до 40, до 50 и до 60 лет - 3 км или 5 км (на выбор).

Отдельный старт будет предложен всем желающим пробежать семьями.

Заявки, заверенные подписью врача и печатью медучреждения, принимаются во время регистрации. Подтверждение об участии в соревнованиях нужно сообщить не позднее 5 мая 2024 года по электронной почте: shokhind_b@mail.ru dasshulia18@mail.ru andrey_77555@mail.ru (с пометкой "Для забега"), а также по телефонам: 8-996-246-50-09, 8-920-810-70-02.


Сергей Силаев
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