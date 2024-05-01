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16:55, 1 мая 2024 года Орловцы попробовали на вкус местную продукцию В городском парке прошла выставка-дегустация.







В Горпарке Орла 1 мая прошла выставка-дегустация местных производителей. Гостям и жителям областного центра представили на пробу молоко, хлеб, масло, мясо, овощи, фрукты, пасхи и даже саженцы, выращенные в орловских питомниках.



– Очень нравится масло, вкусно и не брызгает в сковородке, - поделилась мнением посетительница ярмарки.



– Нам очень понравился мценский хлеб, купили, кромской попробовали - очень вкусный, - рассказала женщина.



На ярмарку вышли и птицеводы-любители. Были представлены несколько видов птиц: куры, голуби, фазаны и другие.



– Мы посчитали, что орловским сахаром мы можем обеспечить более 44 миллионов человек, растительным маслом – более 14 миллионов. А показатели производства по зерновой группе, мясу, молоку и другим видам говорят о том, что мы можем обеспечить области в два, три раза большие, чем наша, - отметил губернатор Андрей Клычков.





Александра Бахтина



