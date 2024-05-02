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8:00, 2 мая 2024 года Андрей Клычков продегустировал орловские продукты Глава региона посетил специализированный магазин.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в магазине, где продают продукты от местных производителей. Он находится на улице Комсомольской. Клычков высоко оценил вкусовые качества.



– В новом магазине представлена брендовая продукция Орловщины: мы всегда можем предложить ее туристам, гостям города. И, конечно же, наши местные качественные продукты должны быть на столах у самих орловцев. Безусловно, подобные магазины должны появиться в разных районах города, - сказал губернатор.



Участниками проекта являются только орловские предприниматели. Ранее была проведена работа по отбору производителей, продукция которых представлена на витрине.





Сергей Силаев



