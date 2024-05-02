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8:30, 2 мая 2024 года В Орле работает виртуальный атлас рабочих мест Разработка принадлежит преподавателям ОГУ.







Преподаватели Орловского государственного университета Алексей и Жанна Климовы, специализирующиеся на трудоустройстве молодежи, создали атлас рабочих мест. Они стали проводниками между соискателем и работодателем.



– Мы готовим работодателей к показу тех точек, которые интересны студентам, - поясняет создатель виртуального атласа рабочих мест Жанна Климова.



Будущее рабочее место можно рассмотреть с пола до потолка. Визуальная панорама позволяет прочувствовать студентам всю атмосферу.



– Проект "Атлас рабочих мест" принимал участие в региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства и нашел отклик, особенно у молодежи и подрастающего поколения, - рассказала начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм управления труда и занятости Орловской области Юлия Серегина.



В атласе сейчас представлено около 30 вакансий. Их можно найти на сайте Орловского госуниверситета.





Екатерина Габова



