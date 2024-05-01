В Орле выбрали мистера и мисс РСО

На сцене Орловского государственного университета состоялся конкурс "Мистер и мисс российских студенческих отрядов". Состязание проводят второй год подряд.
– Конкурс многопрофильный. Он и развлекательный, и интеллектуальный. Работать с ребятами как с личностями гораздо интереснее, чем, например, коллективные какие-то вещи. Как мы видим, раскрываются все по-разному, - рассказывает организатор конкурса "МиМ 2024" Наталья Оськина.
Победителем мужского конкурса стал Андрей Лебедев, а женского – Софья Демидкова. Теперь они представят регион на всероссийском этапе конкурса.