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16:00, 1 мая 2024 года В Орле выбрали мистера и мисс РСО За победу боролись десять человек.







На сцене Орловского государственного университета состоялся конкурс "Мистер и мисс российских студенческих отрядов". Состязание проводят второй год подряд.



– Конкурс многопрофильный. Он и развлекательный, и интеллектуальный. Работать с ребятами как с личностями гораздо интереснее, чем, например, коллективные какие-то вещи. Как мы видим, раскрываются все по-разному, - рассказывает организатор конкурса "МиМ 2024" Наталья Оськина.



Победителем мужского конкурса стал Андрей Лебедев, а женского – Софья Демидкова. Теперь они представят регион на всероссийском этапе конкурса.





Антон Сорокин



