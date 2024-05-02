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7:30, 2 мая 2024 года Бойцы СВО получили овощи и воду из Орловской области Груз доставили на артемовско-соледарское направление.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Гумконвой работал на направлении, где продолжается освобождение Часова Яра, десант двигается в направлении Раздоловки-Васюковка.



– Раздали 20 тонн овощей и 20 тонн питьевой воды. Только в условиях боевых действий и экстремальных ситуаций мы узнаем истинную ценность воды. Она – ключ к выживанию и здоровью, наш способ поддержать и сказать спасибо за героизм и мужество, которое проявляют наши бойцы, защищая Родину, - рассказал губернатор Андрей Клычков.



Глава Орловщины поблагодарил мецената, который помогает в доставке продуктов и воды на фронт. Работа в этом направлении продолжится.





Сергей Силаев



