Бойцы СВО получили овощи и воду из Орловской области
Груз доставили на артемовско-соледарское направление.
Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева
Гумконвой работал на направлении, где продолжается освобождение Часова Яра, десант двигается в направлении Раздоловки-Васюковка.
– Раздали 20 тонн овощей и 20 тонн питьевой воды. Только в условиях боевых действий и экстремальных ситуаций мы узнаем истинную ценность воды. Она – ключ к выживанию и здоровью, наш способ поддержать и сказать спасибо за героизм и мужество, которое проявляют наши бойцы, защищая Родину, - рассказал губернатор Андрей Клычков.
Глава Орловщины поблагодарил мецената, который помогает в доставке продуктов и воды на фронт. Работа в этом направлении продолжится.