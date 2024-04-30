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12:00, 30 апреля 2024 года

Больше тысячи орловских пожарных отмечают профессиональный праздник

На своем посту они и сегодня.



30 апреля отмечается День пожарной охраны России. Сейчас пожарную безопасность на Орловщине обеспечивают больше тысячи сотрудников МЧС. Это водители, диспетчеры, пожарные, газодымозащитники и другие специалисты. Каждый день на дежурство выходит 400 человек.

За четыре месяца на территории региона произошло больше 600 возгораний. Спасено 42 человека.

К празднику пожарным сделали подарок. Их автопарк пополнился на девять единиц спецтехники. Пожарно-спасательным подразделениям передали две автоцистерны тяжелого класса на базе автомобилей "Урал" и "КамАЗ", мобильный комплекс специальной обработки, автомобиль радиационной и химической разведки, грузовой автомобиль, автобус "ПАЗ" и три служебных автомобиля "Лада Нива".


Мария Семак
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