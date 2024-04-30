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9:00, 30 апреля 2024 года На Орловщине завершается голосование по выбору территорий для благоустройства 30 апреля – последний день поучаствовать.





30 апреля завершается рейтинговое голосование за благоустройство общественных пространств. Оно проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".



Свой голос уже отдали более 100 тысяч орловцев. Выбирают из 64 объектов – именно столько вынесено на голосование в муниципалитетах региона.



В Орле для благоустройства в 2025-м году предлагаются скверы Танкистов и имени Альберта Иванова, а также территория, примыкающая к дому №62 по набережной Дубровинского. Отдать голос можно на портале 57.gorodsreda.ru.





Анна Вайсергисер



