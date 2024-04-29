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17:56, 29 апреля 2024 года Уровень бедности на Орловщине снизился более чем в полтора раза На 2023-й год он составлял 8,5%.





В Орловской области за четыре года уровень бедности снизился в 1,6 раза. Об этом сообщает региональный информационный портал.



На 2023-й год он составлял 8,5%. Эта цифра превышает целевое значение в 10,8%, установленное единым планом по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024-го года и на плановый период до 2030-го года.



Добиться высоких показателей удалось благодаря региональной программе по снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума на 2021 – 2030 годы.





