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19:00, 29 апреля 2024 года На Орловщине побывал знаменитый путешественник и журналист Андрей Леонтьев Регион стал одной из точек маршрута уникальной экспедиции "100000 километров возможностей".







На Орловщине побывал знаменитый автогонщик, путешественник и журналист Андрей Леонтьев. Уникальная экспедиция "100000 километров возможностей" стартовала в Москве, а ее путь проходит через все регионы России.



Цель – установить мировой рекорд, проехать 100000 километров в границах одной страны, провести аудит достопримечательностей и туристических маршрутов, как известных, так и малознакомых.



Кульминацией автопробега станет цикл документальных фильмов о России, а также фотопроект, состоящий из 10000 фотографий. Будет там и Орловщина.





Мария Семак



