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16:09, 29 апреля 2024 года В Орловской области открылся Центр общения старшего поколения Это второе подобное учреждение в регионе.



Фото: СФР по Орловской области

В Глазуновке в здании клиентской службы Социального фонда открылся Центр общения старшего поколения. Это второе подобное учреждение в регионе. Первое появилось в Ливнах.



Новый центр оснащен всем необходимым для проведения самых разных мероприятий — от творческих мастер-классов до курсов по компьютерной грамотности. Как рассказали в пресс-службе орловского отделения СФР, для пенсионеров организуют спортивные прогулки, походы в музеи и многое другое. Уже в полдень 2 мая здесь пройдет первый мастер-класс по покраске яиц.



О мероприятиях и работе центров общения можно узнать по телефонам: 8 (48675) 2-27-67 (Глазуновский район), 8 (48677) 7-74-21 (Ливенский район).





