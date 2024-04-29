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13:37, 29 апреля 2024 года Орловские пожарные сняли девочку с балкона Как ребенок оказался в такой ситуации, выяснят специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные спасли маленькую девочку. Очевидцы увидели, что на балконе четвертого этажа сидит ребенок и вызвали помощь.



Сотрудники МЧС прибыли на место уже через несколько минут. С помощью лестницы малышку сняли с балкона.



Почему девочка оказалась в опасной ситуации, выясняют сотрудники правоохранительных органов.



Напоминаем, что с наступлением тепла учащаются случаи выпадения детей из окон домов. Взрослых призывают исключить любую возможность попадания детей на подоконник, а также принять меры к тому, чтобы малыш не мог никаким образом открыть окно. Москитная сетка ребенка не удержит. Если окно открыто для проветривания, ни в коем случае ребенка нельзя оставлять одного.









