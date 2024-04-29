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14:12, 29 апреля 2024 года
Орловский театр "Русский стиль" выступил на калужской сценеБольшие гастроли были организованы в рамках плана Минкультуры.
Орловский театр "Русский стиль" представил несколько постановок жителям Калуги. Большие гастроли были организованы в рамках плана Минкультуры.
На сцене калужского театра орловские артисты выступали с 25 по 28 апреля. Представили спектакли для детей и взрослых: "Чиполлино из Вероны", "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Восточная сказка" и "Кроткая".
Гастроли имели успех. Каждая из постановок собрала полный зал.