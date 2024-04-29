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12:22, 29 апреля 2024 года Госдолг Орловской области уменьшился на полмиллиарда рублей Об этом сообщили в правительстве региона.





Государственный долг Орловской области уменьшился почти на полмиллиарда рублей. Об этом сообщил региональный информационный портал.



Погашен бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в размере 487,2 миллиона рублей. Его взяли в 2023-м году для опережающего финансирования. Заем покрыли за счет средств федерального бюджета.





