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11:26, 29 апреля 2024 года На Первомай в Орле пройдет ярмарка товаров местных производителей Ее проведут на аллее возле входа в городской парк.





1 мая с 9:00 до 17:00 перед входом в городской парк Орла (ул. Максима Горького, 36) пройдет ярмарка-выставка "Сделано в России. Выбираем Орловское!". Свои экспозиции представят более 30 ведущих производителей продуктов.



Орловцы смогут купить орловские продукты, сувениры и посадочный материал.



Для детей организуют игровые и фотозоны. Гости увидят выставку кроликов и птиц.





