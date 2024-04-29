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10:58, 29 апреля 2024 года У православных орловцев началась Страстная неделя Это самая строгая седмица Великого поста.





У православных орловцев началась Страстная неделя — самая строгая седмица Великого поста. Это время воспоминаний о страданиях Иисуса Христа — от его входа в Иерусалим, смерти на кресте до Светлого Воскресения, которое в этом году празднуется 5 мая.



Каждый день Страстной недели считается великим, с каждым связаны свои обычаи и приметы.





