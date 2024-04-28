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17:00, 28 апреля 2024 года ФК "Орел" одержал первую победу во Второй лиге Зелено-белые обыграли тамбовский "Спартак".



Фото: Сергей Силаев

ФК "Орел" и "Спартак" (Тамбов) в четвертом туре LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б" сыграли со счетом 1:0.



В первой половине матча опасные моменты удалось создать обеим командам, однако реализовать их не получилось. Гол головой после навеса с углового в ворота "Спартака" забил Дмитрий Мироненко. Это случилось во втором тайме.



Таким образом, у ФК "Орел" после четырех туров три очка. Следующий матч пройдет 5 мая на выезде в Пензе против местного "Зенита". А 12 мая на стадионе Ленина состоится игра с "Арсеналом-2".





Сергей Силаев



