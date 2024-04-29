Главная » Новости



9:00, 29 апреля 2024 года Орловских призывников проводили на военную службу Новобранцев благословил священник.



Фото: Орловская митрополия

В районном доме культуры города Болхова состоялись торжественные проводы призывников на военную службу. С важным этапом в жизни будущих солдат поздравили представители администрации, военного комиссариата и участники специальной военной операции. Орловской митрополии. К новобранцам обратился настоятель Христорождественского храма Болхова иерей Сергий Ноздрунов. Он пожелал молодым людям Божией помощи в службе, смелости и крепости духа. Об этом сообщили Напомним, что первые орловцы отправились на службу 16 апреля. Всего из нашего региона в ряды Вооруженных сил РФ призовут около тысячи человек. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе.







Вести-Орёл



