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15:00, 28 апреля 2024 года В ДТП с фурой в Орле пострадал подросток Парень катался на мотоцикле по городу.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

27 апреля в Орле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних мотоциклистов. 15-летний юноша, управлявший мотоциклом марки "Kayo", двигался по Карачевскому шоссе, где столкнулся с ехавшим впереди 14-летним водителем мотоцикла марки "BSE". После этого парень на мотоцикле "BSE" попал под грузовик "Вольво". К счастью, он не пострадал и уехал с места аварии.



Водитель мотоцикла "Kayo" был госпитализирован, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.





Вести-Орёл



