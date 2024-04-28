В ДТП с фурой в Орле пострадал подросток

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15:00, 28 апреля 2024 года
В ДТП с фурой в Орле пострадал подростокПарень катался на мотоцикле по городу.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
27 апреля в Орле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних мотоциклистов.
15-летний юноша, управлявший мотоциклом марки "Kayo", двигался по Карачевскому шоссе, где столкнулся с ехавшим впереди 14-летним водителем мотоцикла марки "BSE". После этого парень на мотоцикле "BSE" попал под грузовик "Вольво". К счастью, он не пострадал и уехал с места аварии.
Водитель мотоцикла "Kayo" был госпитализирован, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.
Вести-Орёл