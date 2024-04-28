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14:00, 28 апреля 2024 года 90-летняя жительница Орла поблагодарила полицейских за помощь Пожилая женщина стала жертвой мошенников и потеряла все свои сбережения.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

90-летняя жительница Орла написала трогательное письмо начальнику регионального УМВД генерал-майору полиции Юрию Савенкову. В своем обращении она попросила поощрить сотрудников полиции, которые раскрыли преступление. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка. Она поверила им и лишилась всех своих сбережений. Однако преступление было раскрыто всего за сутки. Орловчанка поблагодарила сотрудников следственно-оперативной группы по городу Орлу и Управления уголовного розыска регионального УМВД. "Большое всем материнское спасибо!" - такими словами она завершила свое письмо. УМВД России по Орловской области Ранее пресс-служба сообщила , что по горячим следам был задержан 20-летнего уроженец Москвы, который помогал дистанционным мошенникам. Его подозревают в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 280 тысяч рублей.





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