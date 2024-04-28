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12:36, 28 апреля 2024 года Автопарк орловских пожарных пополнился на девять единиц спецтехники Ключи от новых автомобилей вручили в преддверии дня создания пожарной охраны.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

27 апреля прошло торжественное мероприятие, посвященное 375-летию создания пожарной охраны России. В этот день сотрудникам МЧС вручили ключи от новой спецтехники. пресс-службе регионального ведомства, пожарно-спасательным подразделениям передали две автоцистерны тяжелого класса на базе автомобилей "Урал" и "КамАЗ", мобильный комплекс специальной обработки, автомобиль радиационной и химической разведки, грузовой автомобиль, автобус "ПАЗ" и три служебных автомобиля "Лада Нива". Как сообщили , пожарно-спасательным подразделениям передали две автоцистерны тяжелого класса на базе автомобилей "Урал" и "КамАЗ", мобильный комплекс специальной обработки, автомобиль радиационной и химической разведки, грузовой автомобиль, автобус "ПАЗ" и три служебных автомобиля "Лада Нива". В торжественной обстановке ключи и сертификаты на новую технику вручили начальникам 1-й, 28-й и Специализированной пожарно-спасательных частей, а также представителям управлений материально-технического обеспечения и надзорной деятельности и профилактической работы. Технику освятил представитель Орловской митрополии.





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