В Орле семилетняя девочка попала под колеса иномарки

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11:50, 28 апреля 2024 года
В Орле семилетняя девочка попала под колеса иномаркиАвария произошла в районе автовокзала на улице Комсомольской.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Вечером 27 апреля на улице Комсомольской в Орле произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колеса автомобиля "Сузуки", которым управляла 49-летняя женщина, попала семилетняя девочка.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. После осмотра медработниками ее отпустили домой. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции УМВД.
Вести-Орёл
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