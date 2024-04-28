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11:05, 28 апреля 2024 года Православные орловцы отмечают Вербное воскресенье Этот праздник традиционно наступает за неделю до Пасхи и предшествует Страстной неделе.







28 апреля 2024 года все православные христиане отмечают праздник Вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье. Это один из двунадесятых праздников, то есть самых важных, связанных с жизнью Иисуса и Богородицы.



В этот день в храмах состоятся торжественные богослужения. Традиционно верующие приносят на утреннюю службу ветки вербы, освященные в субботу во время вечерней службы и всенощного бдения.





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