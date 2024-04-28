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18:00, 28 апреля 2024 года Орловские правоохранители задержали девять человек, находящихся в федеральном розыске Первый этап операции "Розыск" завершился в апреле.



Фото: архив

В Орловской области завершился первый этап федерального оперативно-профилактического мероприятия "Розыск". Его цель - выявление и розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, установление местонахождения пропавших без вести граждан.



За время операции правоохранители задержали девять человек, которые находились в федеральном и межгосударственном розыске. Кроме того, были найдены два человека, считавшиеся ранее пропавшими без вести, а также установлена личность одного неопознанного трупа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





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