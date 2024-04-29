Главная » Новости



11:57, 29 апреля 2024 года Житель Орловской области поплатился за экологическое преступление Мужчина незаконно спилил два дуба.



Фото: архив

Дело о незаконной вырубке двух дубов рассмотрел Малоархангельский районный суд. Преступление совершил житель Глазуновского района в октябре 2022 года. С помощью бензопилы он срубил деревья в лесу урочища "Панская Дубрава".



Спиленные стволы он перевез на тракторе домой, где использовал для отопления печи. В результате "Глазуновскому лесничеству" нанесен ущерб на сумму более 270 тысяч рублей. Об этом сообщили в группе "Районные суды Орловской области".



Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчину приговорили к условному лишению свободы сроком на 2,5 года с испытательным сроком полтора года.





Вести-Орёл



