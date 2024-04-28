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13:00, 28 апреля 2024 года

Молодежка "Орла" потерпела поражение в Нововоронеже

Дублеры "зелено-белых" проиграли местному "Атому".


В субботу, 27 апреля, состоялся очередной матч в рамках первенства СФФ "Центр" по футболу. ФК "Орел-М" отправился в гости к клубу "Атом" из Нововоронежа. Встреча прошла на стадионе "Старт". Ее итог - победа соперников со счетом 3:0.

Напомним, что в предыдущем туре ФК "Орел-М" принимал на своем поле брянский "БГУОР-АгроТрейд" и одержал победу со счетом 1:0. Следующая игра дублеров "Орла" состоится против дублеров курского "Авангарда" 30 апреля 2024 года.


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