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13:00, 28 апреля 2024 года Молодежка "Орла" потерпела поражение в Нововоронеже Дублеры "зелено-белых" проиграли местному "Атому".





В субботу, 27 апреля, состоялся очередной матч в рамках первенства СФФ "Центр" по футболу. ФК "Орел-М" отправился в гости к клубу "Атом" из Нововоронежа. Встреча прошла на стадионе "Старт". Ее итог - победа соперников со счетом 3:0.



Напомним, что в предыдущем туре ФК "Орел-М" принимал на своем поле брянский "БГУОР-АгроТрейд" и одержал победу со счетом 1:0. Следующая игра дублеров "Орла" состоится против дублеров курского "Авангарда" 30 апреля 2024 года.





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