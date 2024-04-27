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20:15, 27 апреля 2024 года На Орловщину 3 мая прибудет частица Вечного огня Церемония взятия пройдет в Александровском саду Москвы.



Фото: архив "Вестей"

В пятницу 3 мая в рамках акции "Огонь памяти" в 09.00 в Александровском саду Москвы пройдет церемония взятия частицы Вечного огня. Также стартует автопробег, участники которого и передадут огонь в города-герои.



На Орловщину частица Огня приедет в 16.00, рассказали в пресс-службе областного правительства. Его встретят на территории мемориального комплекса "танкистам-первогвардейцам" в Отрадинском сельском поселении Мценского района. Мемориал находится в районе 337-го километра дороги М-2 "Крым".





Сергей Силаев



