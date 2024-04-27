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18:45, 27 апреля 2024 года Орловские спасатели перешли на усиленный режим работы Сотрудники дежурят на значимых объектах и в местах массового пребывания людей.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Майские праздники - традиционное время отдыха и выезда на природу. В этот период орловские спасатели работают в усиленном режиме.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, они обеспечивают готовность к оперативному реагированию, организации управления при возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также патрулируют водоемы совместно с полицейскими.



Жителей Орловской области сотрудники МЧС призвали соблюдать основные правила безопасного поведения. Также орловцев просят обращать внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы.





Вести-Орёл



