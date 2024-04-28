Орловский священник доставил груз в мотострелковую бригаду под Донецк
Поездку совершил благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов.
Фото: Орловская митрополия
Очередную поездку на линию фронта совершил благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов. Как сообщили в Орловской митрополии, он доставил груз в мотострелковую бригаду в Донецкой области.
Военнослужащим отец Александр привез медикаменты, строительные инструменты, продукты питания и маскировочные сети. Также в посылку вошли детские письма и рисунки, которые бойцам передали педагоги школы №3 города Болхова.
Кроме того, священник совершил молебен, после которого бойцы смогли исповедоваться и причаститься. Затем один из участников СВО принял Таинство Крещения.