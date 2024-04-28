Главная » Новости



16:00, 28 апреля 2024 года Орловский священник доставил груз в мотострелковую бригаду под Донецк Поездку совершил благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов.



Фото: Орловская митрополия

Очередную поездку на линию фронта совершил благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов. Как сообщили в Орловской митрополии, он доставил груз в мотострелковую бригаду в Донецкой области.



Военнослужащим отец Александр привез медикаменты, строительные инструменты, продукты питания и маскировочные сети. Также в посылку вошли детские письма и рисунки, которые бойцам передали педагоги школы №3 города Болхова.



Кроме того, священник совершил молебен, после которого бойцы смогли исповедоваться и причаститься. Затем один из участников СВО принял Таинство Крещения.





Вести-Орёл



