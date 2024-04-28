В Орле продолжается череда субботников

Орловцы привели в порядок скверы Танкистов и Комсомольцев, площадь Поликарпова.
Фото: администрация города Орла
В региональном центре продолжается череда субботников. В экологическом мероприятии участвуют сотрудники администраций, предприятий, жители города, студенты и школьники.
27 апреля они привели в порядок скверы Танкистов и Комсомольцев, площадь Поликарпова и территорию около памятника танкистам-фрунзенцам. Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, горожане убрали листву и прочий мусор, покрасили лавочки и побелили стволы деревьев.