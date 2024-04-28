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9:44, 28 апреля 2024 года

Жителей Орловской области пригласили посмотреть правильное кино

Киносеансы будут бесплатны для посетителей музеев.

Фото: архив

30 апреля в музеях Орловской области начнется показ фильмов III Международного фестиваля правильного кино, который проводит московский Музей Победы. Киносеансы будут бесплатными для посетителей учреждений культуры.
 
Благодаря фестивалю зрители смогут посмотреть лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, которые помогают сохранять преемственность поколений.
 
Кинопоказы пройдут в Орловском краеведческом музее, Военно-историческом музее, Орловском объединенном государственном литературном музее Тургенева, Орловском музыкальном колледже, Орловской детской хоровой школе, Орловском городском центре культуры, Центральной районной библиотеке Свердловского района, Историко-краеведческом музее Свердловского района.
 
Первый показ состоится в Орловском краеведческом музее 30 апреля в 11:00. Откроет программу фильм "Скрытые фигуры. Рельсовая война". Всего до 10 мая жителям региона представят около 10 документальных и художественных отечественных фильмов.



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