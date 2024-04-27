Главная » Новости



15:45, 27 апреля 2024 года Работники орловских скорых отметят профессиональный праздник Поздравления они будут принимать 28 апреля.







28 апреля отмечается День работников скорой помощи. На орловской станции трудится 285 человек.



Каждый день и каждую ночь сотрудники скорых находятся на вызовах, спасая жизни орловцев. Работа выстроена следующим образом: в диспетчерский центр приходят просьбы о скорой помощи, они фиксируются, анализируются и распределяются. В день приходит более 400 вызовов.



– Работая на скорой помощи, мне кажется, я повидал уже все. И роды принимал, и тяжелых пациентов перевозил, была и реанимация, - делится фельдшер Орловской станции скорой медицинской помощи Андрей Ларин.



Затем вызов получает фельдшер на планшет, где указаны данные пациента. На экстренный нужно доехать за 20 минут, на неотложный можно потратить больше времени.





Елена Литинская



