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15:20, 27 апреля 2024 года В Орле прошла конференция по безопасности дорожного движения Она состоялась на базе юридического института имени Лукьянова.







Сотрудники правоохранительных органов взяли за основу безопасность дорожного движения на международной конференции. В Орел приехали главы МВД Азербайджана, Беларуси, Узбекистана для обмена опытом.



Конференция длилась два дня. В первый проходили заседания и круглые столы, направленные на совершенствование законодательной базы в сфере дорожного движения. Во второй день участники отправились на полигон, где представителям МВД других государств продемонстрировали подготовку контр-аварийного вождения, отработку следственных действий и тактические навыки с огнестрельным оружием.





Вести-Орёл



