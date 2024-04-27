В Орле прошла конференция по безопасности дорожного движения
Она состоялась на базе юридического института имени Лукьянова.
Сотрудники правоохранительных органов взяли за основу безопасность дорожного движения на международной конференции. В Орел приехали главы МВД Азербайджана, Беларуси, Узбекистана для обмена опытом.
Конференция длилась два дня. В первый проходили заседания и круглые столы, направленные на совершенствование законодательной базы в сфере дорожного движения. Во второй день участники отправились на полигон, где представителям МВД других государств продемонстрировали подготовку контр-аварийного вождения, отработку следственных действий и тактические навыки с огнестрельным оружием.