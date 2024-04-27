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14:51, 27 апреля 2024 года Журналисты ГТРК "Орел" рассказали россиянам про стендап и соцопросы Мастер-класс провели Всеволод Трифонов и Мария Семак.







ГТРК "Орел" 27 апреля побывала на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Корреспонденты Всеволод Трифонов и Мария Семак провели мастер-класс.



Желающие узнали, как записывать стендап и как проводить соцопросы. Посетители выставки попробовали себя в роли журналиста. Многие отметили, что это не так просто, как кажется на первый взгляд.





Вести-Орёл



