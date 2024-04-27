|
|суббота 27.04.2024 16:56:03
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
14:51, 27 апреля 2024 года
Журналисты ГТРК "Орел" рассказали россиянам про стендап и соцопросыМастер-класс провели Всеволод Трифонов и Мария Семак.
ГТРК "Орел" 27 апреля побывала на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Корреспонденты Всеволод Трифонов и Мария Семак провели мастер-класс.
Желающие узнали, как записывать стендап и как проводить соцопросы. Посетители выставки попробовали себя в роли журналиста. Многие отметили, что это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Вести-Орёл
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.