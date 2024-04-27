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17:31, 27 апреля 2024 года Орловским школьникам вручили паспорта Главный документ страны получили более 100 ребят.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области школьникам торжественно вручили главный документ гражданина России. Одна из таких церемоний прошла в Штабе общественной поддержки в городе Орле. УМВД России по Орловской области. "Мальчишки и девчонки произнесли торжественные слова, пообещав быть достойными гражданами своей страны", – сообщили в пресс-службе Вручение паспортов подросткам состоялось в 20 районах области. Документы ребята получали в территориальных органах внутренних дел, школах и администрациях. Обладателями главного документа стали 105 юношей и девушек.





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