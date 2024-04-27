Орловским школьникам вручили паспорта

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
В Орловской области школьникам торжественно вручили главный документ гражданина России. Одна из таких церемоний прошла в Штабе общественной поддержки в городе Орле.
"Мальчишки и девчонки произнесли торжественные слова, пообещав быть достойными гражданами своей страны", – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вручение паспортов подросткам состоялось в 20 районах области. Документы ребята получали в территориальных органах внутренних дел, школах и администрациях. Обладателями главного документа стали 105 юношей и девушек.